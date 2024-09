Udinese-Inter, probabile formazione di Inzaghi: dubbi sulla destra

Udinese-Inter sarà la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive 2024-2025: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Udinese-Inter è un rischio e al contempo un’opportunità per la formazione allenata da Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra deve trovare il successo dopo tre gare senza vittoria, 2 se si guarda esclusivamente al campionato italiano. Dopo il pareggio di Monza, agguantato nei minuti finali grazie alla rete di Denzel Dumfries, e la sconfitta per 1-2 nel derby contro il Milan, i meneghini sono consapevoli dell’esigenza di dare un significato diverso alla propria stagione. La sfida del Friuli, considerando anche il buono stato di forma dei rivali, può rappresentare un’opportunità in tal senso.

Udinese-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Inzaghi potrebbe nuovamente affidarsi ad Henrikh Mkhitaryan in mediana, dopo che nei giorni precedenti si era manifestata con forza l’idea di una titolarità del polacco Piotr Zielinski. Accanto all’armeno ci saranno sicuramente Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi, chiamato a sostituire l’infortunato Nicolò Barella. In attacco, nuovamente spazio alla coppia titolare composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Prevista una modifica in difesa, con Benjamin Pavard che dovrebbe riposare per dare minutaggio a Yann Bisseck. Maggiori dubbi sussistono per quanto riguarda la fascia destra, con Matteo Darmian al momento favorito su Dumfries.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.