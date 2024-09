Udinese-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: almeno 3 cambi

Udinese-Inter è un match della sesta giornata di Serie A Enilive 2024-2025: di seguito la probabile formazione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Udinese-Inter è in programma sabato 28 settembre alle ore 15:00. Il match rappresenterà un’occasione per vedere se il derby, perso dai nerazzurri contro il Milan per 1-2, abbia trasmesso ai calciatori qualche negatività per il modo in cui è stato disputato e per il risultato finale. La squadra meneghina intende macinare punti, dopo le ultime due gare in cui è mancata la vittoria. Prima del derby, infatti, l’Inter è stata protagonista di un’altra prova opaca, rappresentata dal pareggio per 1-1 contro il Monza.

Udinese-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe optare per un cambio in difesa, due a centrocampo e un altro in attacco. In particolare, nel reparto arretrato si potrebbe assistere al ritorno dal primo minuto di Yann Bisseck, autore di un’ottima prestazione nel pareggio maturato per 0-0 contro il Manchester City all’Etihad. A centrocampo, un cambio obbligato è quello relativo alla sostituzione dell’infortunato Nicolò Barella con Davide Frattesi. Un’altra novità, questa volta nel campo delle potenzialità, concerne il polacco Piotr Zielinski, che si candida con forza per una maglia da titolare al posto di un non convincente Henrikh Mkhitaryan. Per quanto riguarda il reparto avanzato, ci si aspetta l’inserimento di Mehdi Taremi dal primo minuto del match. Inzaghi deve ancora decidere chi far partire dalla panchina tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.