Udinese-Inter, probabile formazione di Runjaic: rivoluzione nel sistema

Udinese-Inter è in programma per la giornata di oggi, sabato 28 settembre, alle ore 15: di seguito la probabile formazione di Kosta Runjaic.

LA SFIDA – Udinese-Inter sarà la 116esima volta che le due compagini si fronteggeranno nella propria storia. I precedenti, per i nerazzurri, vedono 59 vittorie, 32 pareggi e 24 sconfitte, con 192 gol segnati e 117 subiti. La squadra allenata da Simone Inzaghi troverà un’Udinese protagonista di un solo passo falso in questo inizio di stagione, rappresentato dalla sconfitta nell’ultima giornata di Serie A in casa della Roma per 0-3.

Udinese-Inter, la probabile formazione di Runjaic:

LE SCELTE – Runjaic si presenterà alla sfida contro i nerazzurri con pochi dubbi di formazione. La certezza è al momento data dalla composizione del reparto difensivo, con i quattro seguenti uomini a rappresentare la retroguardia dei friulani contro l’Inter: Maduka Okoye, Isaak Touré, Jaka Bijol e Christian Kabasele. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il dubbio che sussiste concerne la scelta di chi sarà affiancato a Florian Thauvin tra Lorenzo Lucca e Keinan Davies. Non saranno tre gli attaccanti schierati dal primo minuto dal tecnico tedesco, dato che dal consueto 3-4-1-2 si è deciso di optare per lo stesso modulo dei nerazzurri.

Udinese (3-5-2): Okoye; Tourè, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic.