Udinese-Inter, Nuytinck recuperato e titolare! Lasagna in vantaggio

Luca Gotti Udinese-Atalanta

Udinese-Inter, Gotti recupera Nuytinck e lo lancia subito titolare al centro della della difesa. In attacco un solo dubbio ma al momento in vantaggio Kevin Lasagna: di seguito la probabile formazione dell’Udinese.

LA PROBABILE – Udinese-Inter, Luca Gotti dopo il pareggio maturato contro l’Atalanta si gioca molto in casa contro la seconda in classifica. Il tecnico italiano punta sulla formazione migliore a disposizione e per questo motivo dopo aver recuperato Nuytinck in difesa, lo lancia subito titolare al centro della difesa, panchina per Bonifazi. Pereyra e De Paul sono gli uomini migliori in squadra e saranno schierati regolarmente a centrocampo, con Arslan in vantaggio per completare il reparto con Mandragora in mediana. In attacco Kevin Lasagna è in pole su Nestorovski.

Di seguito la probabile formazione dell’Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.