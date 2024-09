In occasione di Udinese-Inter, prossima partita di campionato, Simone Inzaghi ha in mente di cambiare completamente il centrocampo. Due novità, le informazioni da Sport Mediaset.

PARTITA – Sabato alle ore 15 l’Inter giocherà contro l’Udinese per trovare la reazione di cui tanto ha bisogno dopo l’unico punto ottenuto nelle scorse due partite di campionato. Monza e Milan hanno portato a lanciare l’allarme in casa nerazzurra, che ha assoluta necessità di un’iniezione di fiducia prima della sosta per le nazionali. L’infortunio di Nicolò Barella di certo non aiuta per l’obiettivo: il calciatore salterà tutte le partite fino al rientro in campo ad ottobre.

Udinese-Inter, due cambi in vista!

CAMBI – I giocatori si stanno allenando in questi giorni per preparare la partita con l’Udinese. Al BlueEnergy Stadium ci potrebbero essere importantissime novità, soprattutto a centrocampo. Con l’assenza di Nicolò Barella è certa la titolarità di Davide Frattesi, non è l’unico cambio però. Henrikh Mkhitaryan è in dubbio, la sua condizione fisica ha messo in allarme Inzaghi. L’allenatore ha in mente di scegliere Piotr Zielinski in occasione del match tra Udinese e Inter. Hakan Calhanoglu sarebbe il solo a rimanere del centrocampo che è stato surclassato nel derby di domenica scorsa. Inzaghi cerca la scossa alla svelta.