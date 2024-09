Udinese-Inter non in nerazzurro: decisa la maglia di gioco. Indizio chiaro!

Udinese-Inter si avvicina, con le due squadre pronte a darsi battaglia alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine. Nel mentre, i nerazzurri rivelano la maglia con cui scenderanno in campo.

MAGLIA SCELTA – Proprio come in occasione della trasferta contro il Monza di due giornate fa, l’Inter scenderà in campo contro l’Udinese con la terza maglia di gioco. Ovvero quella gialla. Niente seconda maglia – ovvero quella da trasferta – dunque, come sottolinea la locandina pubblicata dal club sui propri canali social, per presentare la sfida di oggi alle ore 15. In ogni caso, indipendentemente dalla scelta della maglia, sarà necessario scendere in campo per vincere, perché al momento non è accettabile nessun altro risultato. Specialmente dopo il pari proprio contro il Monza e la sconfitta nel derby contro il Milan.