Udinese-Inter, Inzaghi senza Calhanoglu e non solo: chi recupera e chi no

In vista di Udinese-Inter, chi tra i nerazzurri tornerà a disposizione? A fare il punto della situazione è stato direttamente Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida (vedi articolo).

CHI RECUPERA – Udinese-Inter segna il ritorno tra i convocati di Robin Gosens e di Arturo Vidal. Simone Inzaghi lo ha annunciato in conferenza stampa e dunque i due giocatori saranno arruolabili per la partita. Il centrocampista cileno, in particolare, è un serio candidato per sostituire lo squalificato Hakan Calhanoglu. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: «Per quanto riguarda la formazione abbiamo qualche problematica. Rientrano però Robin Gosens e Arturo Vidal».

ANCORA OUT – In conferenza stampa, Simone Inzaghi annuncia anche chi non farà parte della partita oltre lo squalificato Hakan Calhanoglu. Anche Alessandro Bastoni non farà parte dei convocati (vedi QUI). Incerta, invece, la situazione legata a Samir Handanovic. Queste le parole del mister: «Ha un problema importante che non gli ha permesso di esserci a Bologna. C’è qualche speranza, domani mattina avremo il risveglio muscolare. Se non dovesse farcela abbiamo pronti sempre Radu e Cordaz all’occorrenza».