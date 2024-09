Udinese-Inter, Inzaghi si concentra a destra: tre cambi rispetto al derby – Sky

Si avvicina Udinese-Inter di domani alle 15, con le scelte di formazione di Simone Inzaghi che si concentrano in particolar modo sulla catena di destra. Con tre cambi in previsione rispetto al derby, come riporta Sky Sport

AVVICINAMENTO ALLA PARTITA – Si avvicina sempre di più Udinese-Inter di domani alle ore 15. Una gara importantissima per i nerazzurri, che devono riscattare il brutto risultato del derby contro il Milan. Inevitabile il discorso relativo alle scelte di formazione per Simone Inzaghi, considerando anche la partita del prossimo martedì in UEFA Champions League contro la Stella Rossa di Belgrado. E i probabili cambi si concentrano tutti sulla catena di destra, con tre sostituzioni nell’undici titolare rispetto al derby di domenica.

Udinese-Inter, Inzaghi pensa ai cambi sulla catena di destra

TRIPLO CAMBIO – A tal proposito, un cambio per Udinese-Inter è in ogni caso obbligato: si tratta di Davide Frattesi per Nicolò Barella che, a causa di un infortunio muscolare, tornerà soltanto dopo la sosta in occasione della trasferta contro la Roma. Sulla fascia, invece, è un vero e proprio ballottaggio fra Denzel Dumfries e Matteo Darmian, con quest’ultimo che sembra favorito per spuntarla per una maglia da titolare. Cambio anche in difesa, dove Benjamin Pavard non ha convinto nelle ultime uscite e, al suo posto, è pronto a scendere di nuovo in campo dal primo minuto Yann Bisseck.

PROBABILE FORMAZIONE – Questo, nel dettaglio, il probabile undici titolare di Simone Inzaghi per Udinese-Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.