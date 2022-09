Udinese-Inter, Inzaghi conferma Dumfries! A sinistra ballottaggio a 3 – TS

In Udinese-Inter Inzaghi, secondo Tuttosport, dovrebbe confermare Dumfries sulla corsia di destra. A sinistra in tre per una maglia

CONFERMA – Inzaghi studia le mosse in vista di Udinese-Inter. Per la sfida in programma domenica alle 12:30 secondo Tuttosport, si va verso la conferma di Dumfries sulla corsia di destra. Per l’olandese si tratterebbe dell’ottava presenza consecutiva dal 1′. Sulla corsia di sinistra, invece, è bagarre a tre per una maglia da titolare: si contendono il posto Darmian, Gosens e Dimarco (che potrebbe però essere scelto per giocare come braccetto di sinistra).

Fonte: Tuttosport – Sim. Tog