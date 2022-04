Udinese-Inter, Inzaghi con i titolarissimi. Tandem d’attacco scelto – SM

L’Inter domani è di scena a Udine contro la formazione di Cioffi per continuare a tener vivo il sogno scudetto. I nerazzurri hanno gettato alle ortiche il sorpasso al Milan perdendo a Bologna e contro i friulani Inzaghi, per non sbagliare, si affida ai titolarissimi.

SCELTE – Non ci saranno sorprese dell’ultima ora o stravolgimenti: domani a Udine, Inzaghi si affida alla miglior formazione possibile. Secondo quanto scrive infatti SportMediaset, il tecnico non ha dubbi su chi mandare in campo contro i bianconeri. Il tandem d’attacco torna ad essere quello ammirato dal primo minuto contro la Roma: Dzeko e Lautaro Martinez. Panchina dunque per Correa che però, a gara in corso, può diventare determinante. Sulle corsie spazio ancora a Dumfries e Perisic con Vidal che rimpiazza lo squalificato Calhanoglu in mezzo al campo. In difesa invece, causa infortunio, out Bastoni con D’Ambrosio braccetto di destra, de Vrij centrale e infine Skriniar traslocato a sinistra.

Fonte: SportMediaset