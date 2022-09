Udinese-Inter, Inzaghi chiama due della Primavera in panchina

Udinese e Inter tra poco meno di trenta minuti scenderanno in campo per l’anticipo domenicale delle 12:30. Dalle formazioni ufficiali (vedi QUI) è possibile individuare due particolarità in panchina, cioè l’inserimento di due giovani Primavera.

DUE GIOVANI IN PANCHINA – Simone Inzaghi per la difficile trasferta della Dacia Arena contro l’Udinese, ha richiamato due elementi dalla Primavera di Cristian Chivu. Il primo è Valentin Carboni, spesso convocato dal mister in prima squadra. Il secondo è il terzino destro Mattia Zanotti.