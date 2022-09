Udinese-Inter, Inzaghi cerca continuità ma cambiando! 5 possibili ‘novità’

Udinese-Inter è la sfida che andrà in scena domenica alle ore 12.30, valevole per la settima giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi, reduci dal successo sul campo del Viktoria Plzen in Champions League, proveranno a dare continuità in campionato dopo i 3 punti con il Torino. Il tecnico cambia ancora

CONTINUITÀ – Udinese-Inter è il lunch match della settima giornata di Serie A che andrà in scena alla Dacia Arena domenica. La squadra di Simone Inzaghi proverà a dare continuità dopo le due vittorie con il Torino in campionato e con il Viktoria Plzen in Champions League. Il tecnico nerazzurro intanto pensa ai cambi da fare contro la squadra di Andrea Sottil, attualmente quarta in classifica insieme alla Roma a quota 13 punti.

CAMBI – Certamente tornerà Samir Handanovic in porta dopo la titolarità di André Onana in Repubblica Ceca (vedi focus). In difesa possibile il ritorno dal 1′ di Stefan de Vrij che finora in Champions League non è mai partito titolare. Alessandro Bastoni e Milan Skriniar non dovrebbero avere alcun problema. A centrocampo sicuramente rivedremo Hakan Calhanoglu insieme a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella mentre sulle corsie esterne potrebbe cambiare qualcosa. Se in Champions League ha giocato Robin Gosens sulla corsia sinistra, con l’Udinese attenzione alla possibile candidatura di Federico Dimarco. Sulla corsia destra Inzaghi è meno propenso a fare a meno di Denzel Dumfries, quindi attualmente non c’è motivo di pensare a un’esclusione dell’olandese. In attacco, dopo la coppia Joaquin Correa-Edin Dzeko, Inzaghi schiererà certamente Lautaro Martinez con il bosniaco.