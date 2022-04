Udinese-Inter, Inzaghi cambia in difesa: un ritorno dal 1′ – TS

Udinese-Inter è in programma domenica alle 18. Inzaghi prepara la sfida e, secondo Tuttosport, dovrebbe cambiare degli uomini in difesa rispetto alla gara col Bologna

CAMBI – Udinese-Inter in programma domenica è una tappa decisiva per le sorti della stagione nerazzurra. Dopo la sconfitta del Dall’Ara Inzaghi, secondo quanto riferisce Tuttosport, potrebbe pensare di cambiare in difesa: il tecnico, senza Bastoni acciaccato, vista la fisicità della squadra friulana, dovrebbe riproporre dal 1′ D’Ambrosio, a differenza della sfida con i rossoblù, dove a prendere il posto dell’ex Parma ed Atalanta è stato Federico Dimarco. A completare la linea difensiva Skriniar e de Vrij.

Fonte: Tuttosport – F.M