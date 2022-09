Udinese-Inter, Inzaghi cambia ancora mezza squadra! Dzeko sì – SM

Per Udinese-Inter si attendono novità sulle condizioni di Brozovic (vedi articolo). Nel frattempo, su Sport Mediaset Barzaghi aggiorna sulla formazione e dà per certi diversi cambi di Inzaghi fra cui il rientro di Dzeko.

TANTE NOVITÀ – Per Udinese-Inter formazione molto diversa rispetto al Viktoria Plzen. In un servizio per Sport Mediaset, Marco Barzaghi aggiorna dalla rifinitura appena conclusa. Simone Inzaghi pensa a una serie di cambi, o turnover, di cinque-sei elementi. In porta torna l’alternanza: nonostante André Onana sia uscito imbattuto in Champions League tocca all’ex Samir Handanovic. Dovrebbero tornare Federico Dimarco e Stefan de Vrij. Ballottaggio fra Henrikh Mkhitaryan e Roberto Gagliardini, poi attacco con Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Il bosniaco cerca il gol numero cento in Serie A. Poi c’è l’incognita Marcelo Brozovic. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Udinese-Inter, secondo Sport Mediaset: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (da valutare), Mkhitaryan o Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.