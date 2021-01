Udinese-Inter, i bianconeri cercano di recuperare le forze: il programma

Luca Gotti Udinese-Atalanta

Udinese-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 18.00, valida per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A. I bianconeri di Gotti, reduci dal recupero della decima giornata con l’Atalanta, terminato in parità, preparano la sfida con i nerazzurri

DEFATICANTE – Udinese-Inter si avvicina e i bianconeri di Luca Gotti tornano subito in campo dopo l’1-1 con l’Atalanta per cercare di recuperare le forze in vista dei nerazzurri. Seduta defaticante oggi per chi ieri ha giocato contro la squadra di Gian Piero Gasperini e lavoro in campo per tutti gli altri. Domani pomeriggio sarà già tempo di rifinitura.

Fonte: udinese.it