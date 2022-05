Udinese-Inter, Handanovic in dubbio. Un ballottaggio in attacco

Tra poche ore il fischio d’inizio di Udinese-Inter, partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A: in dubbio Samir Handanovic.

ULTIME – Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter ha recuperato Robin Gosens, Arturo Vidal e Felipe Caicedo. Non ci saranno invece Alessandro Bastoni, causa infortunio, e Hakan Calhanoglu, squalificato ma partito comunque assieme alla squadra per la trasferta in casa dell’Udinese. Sarà il cileno a prendere il posto del turco. Da vedere se Samir Handanovic riuscirà a scendere in campo. In caso contrario sarà ancora Ionut Radu a prendere il posto del portiere sloveno tra i pali. In attacco Edin Dzeko e Lautaro Martinez, con quest’ultimo in ballottaggio con Joaquin Correa.

Fonte: Sport.Sky.it