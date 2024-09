Udinese-Inter con la formula 1/3 a centrocampo: scelta necessaria

In vista di Udinese-Inter, Simone Inzaghi studia le sue scelte di formazione per una gara che assume già una grande importanza. E a centrocampo prepara la formula 1/3, frutto di scelte necessarie.

VALUTAZIONI NECESSARIE – Non è solo l’attacco a causare qualche grattacapo a Simone Inzaghi in vista di Udinese-Inter di sabato, in programma alle ore 15. Anche a centrocampo è tempo di scelte, considerando la condizione di alcuni giocatori e, soprattutto, l’infortunio di Nicolò Barella che tornerà a disposizione soltanto per la gara in trasferta contro la Roma, al rientro dalla sosta per le nazionali. La situazione porta anche a valutare la gara di UEFA Champions League in programma, poi, martedì 1 ottobre a San Siro contro la Stella Rossa e valevole per la seconda giornata della fase campionato del nuovo formato della competizione.

Udinese-Inter, Simone Inzaghi prepara un doppio cambio a centrocampo

DOPPIO CAMBIO – Ecco perché, dunque, Simone Inzaghi prepara la formula “1/3” per il suo centrocampo in Udinese-Inter. Ovvero un titolare e due rincalzi. Il titolare in questo caso è Hakan Calhanoglu, che sarà regolarmente in cabina di regia davanti alla difesa per dirigere l’orchestra. I rincalzi li rappresentano invece le due mezz’ali. A destra, obbligata la scelta di Davide Frattesi che andrà proprio a sostituire l’infortunato Nicolò Barella. A sinistra il tecnico è disposto a rinunciare a Henrikh Mkhitaryan per garantirgli un turno di riposo e mandare in campo dal primo minuto Piotr Zielinski, così come fatto anche contro il Manchester City.