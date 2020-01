Udinese-Inter, Eriksen avanza per un posto da titolare. Sensi out – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione, riguardo l’infermeria nerazzurra, in vista di Udinese-Inter. Complici gli acciacchi di Stefano Sensi e Borja Valero, Christian Eriksen potrebbe debuttare dal primo minuto proprio alla Dacia Arena.

CONCENTRAZIONE – Inter divisa tra campo e mercato in queste ultime ore. La ricerca della punta di scorta, per completare il reparto, affanna i pensieri di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Mentre Antonio Conte sta cercando di preparare al meglio la trasferta di Udine. Segnali incoraggianti da Christian Eriksen, che contro la Fiorentina ha debuttato in corsa ed è parso in buona condizione (QUI il motivo). Recuperati Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar e Stefan de Vrij, alle prese con una leggera influenza nei giorni scorsi. Ottimismo anche per Marcelo Brozovic: la caviglia è sulla via della guarigione e sarà almeno in panchina alla Dacia Arena. Si punta a recuperare anche Borja Valero, che mercoledì era stato messo KO da un risentimento muscolare. In Udinese-Inter, invece, non ci saranno sicuramente Roberto Gagliardini, che ieri ha fatto terapie, e Stefano Sensi, alle prese con un edema al polpaccio sinistro. L’ex Sassuolo, con molta probabilità, tornerà a disposizione in vista del derby o al più per il match di Coppa Italia contro il Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti