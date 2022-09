Udinese-Inter, dubbio in difesa per Sottil. Lovric novità di formazione

Udinese-Inter sarà la prima delle sei partite di Serie A di domani, alle 12.30 alla Dacia Arena. In attesa dei convocati di Sottil la formazione dei friulani ruota attorno a difesa e centrocampo.

I DUBBI – Per Udinese-Inter ci sono almeno un paio di maglie da assegnare nella formazione di Andrea Sottil. I friulani, reduci da quattro vittorie consecutive, hanno trovato il successo allo scadere col Sassuolo con Lazar Samardzic (91′). Il tedesco classe 2002 potrebbe però essere un’arma dalla panchina, come in precedenza, confermando Sandi Lovric che si è inserito subito al meglio negli schemi dei bianconeri. L’altra incertezza è in difesa, per le condizioni di Jaka Bijol. Uscito per infortunio contro la Roma, ha saltato la trasferta col Sassuolo per una distorsione alla caviglia ora superata: in settimana è rientrato in gruppo. Non dovesse essere rischiato sarà Bram Nuytinck a sostituirlo nella difesa con Rodrigo Becao e Nehuén Pérez.

GRANDE CRESCITA – Uno dei migliori in avvio per l’Udinese è stato Destiny Udogie, già due gol in questa Serie A e cercato anche dall’Inter in estate. Convocato dall’Italia Under-21 anziché dalla nazionale maggiore ieri (fra qualche polemica), l’esterno sinistro è già del Tottenham: ci andrà nel 2023. Sulla fascia destra invece si è spostato Roberto Pereyra, tornato al suo ruolo sulla fascia dopo anni più accentrato. Questo ha aperto un ballottaggio in mezzo, quello Lovric-Samardzic. L’altro interno dovrebbe essere Jean-Victor Makengo, anche lui però non al meglio: l’alternativa è Tolgay Arslan, con Walace in ogni caso centrale di centrocampo. Il portiere è Marco Silvestri, gli attaccanti Gerard Deulofeu e Beto. Quest’ultimo ha fatto doppietta da subentrato domenica a Reggio Emilia (vedi highlights) ed è pronto a tornare titolare. Questa la probabile formazione di Sottil per Udinese-Inter: Silvestri; Rodrigo Becao, Nuytinck, Pérez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.