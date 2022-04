Udinese-Inter, dubbio in difesa! Indicazione per sostituire Calhanoglu – Sky

Udinese-Inter, domani alle 18, non vedrà Calhanoglu in campo per squalifica. Al posto del turco, fa sapere Barzaghi in collegamento con Sky Calcio Show – L’Originale, Inzaghi non ha ancora sciolto il dubbio. E ce n’è pure uno in difesa.

DOPPIO DUBBIO – Matteo Barzaghi dà gli aggiornamenti di formazione, partendo dal riepilogo dei disponibili fatto in conferenza stampa da Simone Inzaghi (vedi articolo): «Recuperati Robin Gosens, Arturo Vidal e Felipe Caicedo, non è partito Alessandro Bastoni infortunato. Hakan Calhanoglu ha voluto prendere l’aereo coi compagni per stare vicino (vedi articolo). In difesa potrebbe esserci ancora Federico Dimarco, con Stefan de Vrij e Milan Skriniar, però c’è anche Danilo D’Ambrosio in ballottaggio. A centrocampo Arturo Vidal più di Roberto Gagliardini per prendere il posto di Calhanoglu, in attacco Edin Dzeko sicuro del posto e l’altro potrebbe essere Lautaro Martinez. È in vantaggio su Joaquin Correa, ma anche qui Inzaghi ci penserà fino all’ultimo».