Udinese-Inter, doppia seduta per la squadra di Gotti: quasi al completo

Udinese-Inter è la sfida in programma domenica 2 febbraio alle ore 20.45 alla “Dacia Arena”. I bianconeri di Gotti hanno svolto oggi una doppia seduta di allenamento. Il tecnico friulano può sorridere. Di seguito il report allenamento di “udinese.it”

DOPPIO ALLENAMENTO – Udinese-Inter è la sfida in programma domenica sera alla “Dacia Arena” e valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Luca Gotti ha la squadra quasi al completo: “La squadra quest’oggi è scesa in campo sia al mattino che al pomeriggio. Nel primo allenamento lavoro in palestra e sul rettangolo verde soltanto per un lavoro a secco con scatti e navette. Nella seconda seduta spazio al lavoro tecnico tattico con esercitazioni sul possesso palla ad aprire il programma. In seguito focus sull’uno contro uno e la finalizzazione prima di concludere la giornata con partitelle a tema a campo ridotto. Tutto il gruppo regolarmente in campo ad eccezione di Samir che prosegue nel suo programma di recupero”.

Fonte: udinese.it