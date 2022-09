Udinese-Inter, diversi cambi in vista da parte di Inzaghi: le possibili novità

Dopo la vittoria di ieri in Champions League in casa del Viktoria Plzen, l’Inter è rientrata e Simone Inzaghi pensa alla formazione per sfidare l’Udinese domenica prossima.

CAMBI – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Simone Inzaghi potrebbe compiere alcuni cambi anche per Udinese-Inter. Tra questi Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Sulle fasce, una delle due dovrebbe cambiare. Un altro cambio in difesa. Quindi il portiere. L’ipotesi dunque sarebbe quella di cinque cambi nella formazione dell’Inter che scenderà in campo dal primo minuto in casa dell’Udinese, domenica prossima alle ore 12.30.

RIENTRO – Intanto la squadra nerazzurra è rientrata nella notte da Plzen. Ha dormito ad Appiano Gentile. Ha da poco finito l’allenamento, di scarico per chi è sceso in campo ieri.

Fonte: Sky Sport