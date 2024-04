Udinese-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 31ª giornata di Serie A

Udinese-Inter si giocherà alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine, per la trentunesima giornata di Serie A 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per il posticipo di nuovo al lunedì, con diffidati per entrambe e squalificati per i padroni di casa. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si completa proprio in Friuli.



UDINESE-INTER lunedì 8 aprile ore 20.45 (31ª giornata Serie A)

Diffidati Udinese: Lautaro Giannetti, Nehuén Pérez, Isaac Success, Florian Thauvin (prossima partita Roma in casa)

Squalificati Udinese: Lorenzo Lucca (una giornata)

Diffidati Inter: Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard (prossima partita Cagliari in casa)

Squalificati Inter: nessuno