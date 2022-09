Udinese-Inter, Correa drammatico quanto Inzaghi! De Vrij 4, un 6.5 – TS

Le pagelle di Tuttosport dopo Udinese-Inter 3-1 sono, inevitabilmente, molto bassi per alcuni elementi ieri dannosi alla Dacia Arena. De Vrij è il peggiore, come già visto ieri (vedi articolo), ma nella squadra di Inzaghi c’è un 6.5. Malissimo Correa.



MALISSIMO – Inutile dire come sia Stefan de Vrij il peggiore di Tuttosport per Udinese-Inter. Prende un 4 indiscutibile, visto il disastro fatto regalando il corner e perdendosi Jaka Bijol sulla successiva battuta valsa il 2-1. Mezzo voto in più per Alessandro Bastoni, Joaquin Correa e Simone Inzaghi. All’allenatore contestati l’ingresso di Roberto Gagliardini (voto 5), l’uscita di Edin Dzeko (voto 6) e la scelta de Vrij nel momento più delicato. Bastoni paga il fatto di non averne azzeccata una neanche per sbaglio, l’attaccante argentino un subentro nullo.

PROMOSSO A SORPRESA – De Vrij il peggiore di Udinese-Inter, Francesco Acerbi il migliore. Addirittura 6.5 per quest’ultimo, tanto da definire un errore la sua sostituzione al 79′. Si salvano, oltre al già citato Dzeko, Samir Handanovic (solo per la parata su Sandi Lovric sull’1-1), Federico Dimarco, Nicolò Barella (per il gol) e Danilo D’Ambrosio. Prendono 5.5 gli esterni Matteo Darmian e Denzel Dumfries, bocciati col 5 Milan Skriniar, Marcelo Brozovic, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez assieme a Gagliardini.

Fonte: Tuttosport – Buset-Pasquino