Udinese-Inter, Conte senza Lautaro Martinez ne recupera cinque – CdS

Dopo aver archiviato la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, l’Inter prepara il match di campionato contro l’Udinese con il mercato già chiuso. Ieri vi abbiamo comunicato la lista degli infortunati (vedi articolo), Antonio Conte secondo il “Corriere dello Sport” in vista di Udine spera di recuperare almeno quattro giocatori.

I RECUPERI – Verso Udinese-Inter, Antonio Conte spera di recuperare almeno quattro dei sette “infortunati” come comunicato ieri dopo la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. Per fortuna però, tre di questi avranno a che fare con l’influenza. Ben più “grave” Marcelo Brozovic, che in questi giorni ha svolto delle terapie per sgonfiare la caviglia dopo la botta ricevuta. Con lui quindi ci saranno Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio. Non ci sarà invece Roberto Gagliardini (out forse un mese). Lieve affaticamento muscolare per Stefano Sensi e Borja Valero, lo spagnolo però dovrebbe recuperare per la prossima trasferta, l’italiano invece potrebbe riposare ed essere a disposizione contro il Milan.