Udinese-Inter: Conte cambia poco, Darmian o Young l’unico dubbio – SM

Udinese-Inter: Conte cambia poco, Darmian o Young l'unico dubbio

Young

Udinese-Inter di domani pomeriggio non sarà l’occasione per fare dei cambi di formazione nei nerazzurri. Antonio Conte schiererà la stessa formazione vista contro la Juventus con l’unico dubbio tra Young e Darmian con l’inglese leggermente favorito

Domani l’Inter torna in campo contro l’Udinese per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A. Martedì c’è anche il derby di Coppa Italia contro il Milan, ma Antonio Conte non sembra intenzionato a pensare alla stracittadina e non farà troppi cambi. Secondo “Sport Mediaset” il tecnico sarebbe orientato a confermare in blocco la formazione vittoriosa nell’ultimo turno contro la Juventus. L’unico piccolo dubbio riguarda la fascia sinistra dove il tecnico deve scegliere tra Ashley Young e Matteo Darmian con l’inglese leggermente favorito.