Udinese-Inter, la conferma di Mkhitaryan e il suo significato

Udinese-Inter è in programma per oggi 28 settembre alle ore 15. Già comunicate le formazioni ufficiali delle due compagini, con la conferma di Henrikh Mkhitaryan dal primo minuto.

LA SCELTA – Udinese-Inter vedrà l’armeno Henrikh Mkhitaryan dal primo minuto. Il centrocampista nerazzurro ha vinto il ballottaggio con Piotr Zielinski e sarà regolarmente in campo nonostante aver disputato da titolare l’ultimo derby contro il Milan. La decisione del tecnico Simone Inzaghi conferma la centralità rivestita dall’ex Roma nel suo scacchiere tattico, oltre alla convinzione del piacentino del fatto che affidarsi a lui in un momento di difficoltà come quello attuale sia la scelta giusta da fare.

Udinese-Inter, Mkhitaryan vince il ballottaggio con Zielinski per partire dall’inizio!

LO SCENARIO – La scelta di Inzaghi comporterà la compresenza di due dei tre titolarissimi del centrocampo dei nerazzurri, con il solo Nicolò Barella assente per ragioni connesse alle sue condizioni fisiche. Davide Frattesi sarà chiamato a sostituire con efficacia il centrocampista sardo, nella consapevolezza che bissare il gol della scorsa stagione sarebbe già un punto di partenza importante. Per quanto riguarda l’armeno, il tecnico piacentino ha dimostrato di volersi affidare a un calciatore che conosce integralmente i suoi meccanismi di gioco. Per Piotr Zielinski ci sarà spazio, presumibilmente, nel corso del secondo tempo.