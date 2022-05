Udinese-Inter, Cioffi ritrova una pedina importante. E occhio a Molina – CdS

L’Inter oggi è di scena a Udine contro l’Udinese di Cioffi in un match chiave per lo scudetto. Se i nerazzurri devono ancora sciogliere un grosso dubbio (vedi articolo), i friulani ritrovano delle pedine importanti e possono contare su una carta preziosa.

JOLLY – L’Inter, a parte Calhanoglu, ha tutti gli uomini a disposizione per il match contro l’Udinese con il grosso dubbio da sciogliere in porta. Intanto però c’è da dare uno sguardo anche alla formazione degli avversari che, solamente mercoledì, hanno travolto 4-0 al Franchi la Fiorentina. Inter e Udinese stanno bene come rendimento e la trasferta della Dacia Arena sarà tutt’altro che una passeggiata. Cioffi, come scrive il Corriere dello Sport, recupera addirittura una pedina chiave nel centrocampo. Roberto Pereryra infatti tornerà titolare oggi contro l’Inter con l’argentino che porterà sicuramente maggior qualità e imprevedibilità alle manovre friulane. L’altra pedina da tenere d’occhio è ovviamente anche Molina con l’esterno che sarà una spina nel fianco della difesa.

Fonte: Corriere dello Sport