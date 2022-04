Udinese-Inter, Cioffi recupera un top a centrocampo: la probabile – TS

Udinese-Inter andrà in scena domani alle 18. Per la sfida della “Dacia Arena” il tecnico dell’Udinese recupera una pedina importante a centrocampo. La probabile formazione secondo Tuttosport

PROBABILE – Udinese-Inter è in programma domani alle 18. La sfida della “Dacia Arena” dirà molto sulle residue speranze scudetto per i nerazzurri. Gabriele Cioffi, tecnico dei friulani, può sorridere: Roberto Pereyra è perfettamente recuperato e dovrebbe partire titolare in mezzo al campo, nel 3-5-2 disegnato dal tecnico. Con lui, a completare la linea di centrocampo ci saranno Wallace ed Arslani, con Udogie e Molina sulle corsie esterne. In difesa, davanti a Silvestri, agiranno Marì, Becao e Perez. In avanti spazio per Success in coppia con Deulofeu

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Marì; Udogie, Pereyra, Arslani, Wallace, Molina; Success, Deulofeu

Fonte: Tuttosport