Udinese-Inter, bianconeri al lavoro in vista della sfida: un ritorno in campo

Udinese-Inter è la sfida in programma domenica 2 febbraio alle ore 20.45 alla “Dacia Arena”. I bianconeri sono scesi in campo oggi per il primo allenamento in vista della sfida contro i nerazzurri di Conte. Di seguito il report

VERSO L’INTER – Udinese-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45. I bianconeri di Luca Gotti sono scesi oggi in campo: “Squadra al lavoro quest’oggi, con un lavoro di scarico per i giocatori titolari nella gara contro il Parma. Il resto del gruppo è sceso regolarmente in campo al Bruseschi. In avvio di seduta, dopo il riscaldamento, partitelle a tema a campo ridotto, prima di proseguire il lavoro con un focus sulla fase di finalizzazione”.

RITORNO – “Da segnalare il ritorno in campo di Samir che ha sostenuto una seduta personalizzata sul rettangolo verde ed è sulla via del recupero dopo l’intervento al menisco del ginocchio sinistro del mese scorso”.

Fonte: udinese.it