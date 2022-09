Udinese-Inter, altro banco di prova in arrivo! Sottil al lavoro sui dettagli

Dopo il Viktoria Plzen, arriva un’altra trasferta per l’Inter sempre insidiosa, questa volta sul campo dell’Udinese. I friulani arriveranno alla gara del Mapei con un punto in più dei nerazzurri

PREPARAZIONE − Caccia al terzo gettone consecutivo. Dopo aver piegato Torino e Viktoria Plzen, la squadra di Inzaghi si appresta a sfidare l’Udinese domenica all’ora di pranzo. Match insidiosissimo contro i friulani molto in palla in queste prime giornate. I bianconeri arrivano alla gara davanti l’Inter di un punto (13 vs 12). Sottil sta preparando la gara nei minimi particolari. Oggi doppia seduta di allenamento a Bruseschi. Al mattino lavoro prima in palestra e poi tattico. Mentre nel pomeriggio i friulani hanno lavorato tanto sul possesso con partitelle a campo ridotto. In vista di Udinese-Inter, domani in programma seduta pomeridiana.