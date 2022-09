Udinese-Inter, alcuni pensieri di formazione per Inzaghi: i dubbi del tecnico

Simone Inzaghi sta decidendo quale formazione schierare domenica alle ore 12.30 in casa dell’Udinese, per la gara valida per la settima giornata di campionato di Serie A.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, in Udinese-Inter l’attaccante argentino Lautaro Martinez dovrebbe far ritorno dal primo minuto. Simone Inzaghi però avrebbe qualche dubbio sulla formazione titolare. In attacco accanto al Toro ci dovrebbe essere Edin Dzeko. In difesa Francesco Acerbi potrebbe ottenere una maglia da titolare. Sulla fascia destra Matteo Darmian insidierebbe Denzel Dumfries. In mediana Hakan Calhanoglu sarà fuori per infortunio e sarà rivalutato la prossima settimana. Probabilmente al suo posto Roberto Gagliardini.

Fonte: Sport.Sky.it