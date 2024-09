Udinese-Inter 2-3, riecco Lautaro Martinez! Arriva la reazione

Termina sul punteggio di 2-3 Udinese-Inter, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo al Bluenergy Stadium dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-2.

SBLOCCATO – Dopo aver trovato la rete che lo ha finalmente sbloccato, Lautaro Martinez lascia subito, ancora, il suo segno sulla partita. Al 47′, infatti, Marcus Thuram sfrutta un errore di Bijol, lavora ottimamente la palla e appoggia per l’argentino che al limite spara una bomba all’angolino per il 2-3. I nerazzurri dopo il gol segnato sembrabo in totale controllo della gara, tenendo bene il possesso e andando anche un paio di volte vicini al quarto centro della gara. In particolare al minuto 71, quando Davide Frattesi fa un bellissimo lancio lungo che Lautaro Martinez mette giù con grande abilità, prova il pallonetto su Okoye che però è bravo e attento a bloccare in presa alta.

FINALE SOFFERTO – Quando tutto sembra mettersi sui binari giusti per l’Inter, al minuto 83 un ingenuo errore in ripartenza complica le cose: palla persa, Lorenzo Lucca riparte in campo aperto con Hakan Calhanoglu che non riesce a fermarlo e, in diagonale, trova il gol del 2-3 che riapre i giochi a sette minuti più recupero dalla fine. Nel finale i friulani provano ad assaltare la linea difensiva nerazzurra cercando il gol della rimonta, ma al 92′ rischiano il poker nerazzurro: palla recuperata con ripartenza orchestrata da Joaquin Correa, la palla per Taremi non passa, ma recupera Henrikh Mkhitaryan che riappoggia per l’argentino, tentativo a giro con Okoye bravissimo a mandare in angolo. Al 94′ arriva il gol della chiusura per Taremi, ma il direttore di gara annulla per un fallo a inizio azione. Poco importa: finisce qui Udinese-Inter, grande reazione dei nerazzurri!

UDINESE-INTER 2-3

Frattesi al 1′, Kabasele al 35′, Lautaro Martinez al 45’+2 e al 47′, Lucca all’83’