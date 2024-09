Udinese-Inter 1-2 al 45′: flash Frattesi… Poi si sblocca il capitano!

Termina sul punteggio di 1-2 il primo tempo di Udinese-Inter, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

VANTAGGIO FLASH – Parte benissimo l’Inter, che ci mette una manciata di secondi a trovare la rete del vantaggio: bel recupero palla a centrocampo, la sfera finisce a Darmian che lanciaFrattesi in campo aperto, diagonale sporco con il destro che non lascia scampo a Okoye e vale lo 0-1. I nerazzurri sembrano in palla, e parecchio, tanto da creare diverse occasioni da gol. Ma tutte sprecate. La prima al nono minuto, quando Calhanoglu mette una palla per Lautaro Martinez che tutto solo, di testa, manda a lato a due passi dal portiere. Poi al 20′, quando Thuram vince uno scontro fisico con Kabasele e riesce a tirare, è bravo però Okoye in uscita a deviare con il corpo. Minuto 28, nuova azione bellissima dei nerazzurri: lancio lungo di Dimarco a trovare Lautaro Martinez, l’argentino appoggia a rimorchio per Frattesi che incredibilmente manda fuori da due passi dalla porta.

Udinese-Inter, beffa pareggio… Poi arriva Lautaro Martinez!

PAREGGIO – Non tutto è oro, però, ciò che luccica. Perché nella seconda parte del primo tempo l’Inter cala e l’Udinese prende coraggio. Prima al 34′, quando in diagonale Federico Dimarco è miracoloso a chiudere prima che Lovric possa sfruttare un cross dalla sinistra, a tu-per-tu con Yann Sommer. Al 35′, però, arriva il gol del pari. E arriva ancora da cross: palla di Zemura dalla trequarti, Kabasele spizza di testa mandando fuori tempo Yann Bisseck e infila nell’angolino dove Sommer non ci può arrivare. Nel finale, al 43′, ennesima occasione sprecata. Palla perfetta per Darmian in campo aperto, l’esterno ci arriva con un tiro convinto da solo davanti a Okoye, ma la palla termina fuori. Quando sembra tutto finito, all’ultimo secondo l’Inter recupera ottimamente palla, Dimarco mette in mezzo da sinistra e finalmente si sblocca Lautaro Martinez che manda in rete l’1-2! Si va così all’intervallo

UDINESE-INTER 1-2

Frattesi al 1′, Kabasele al 35′, Lautaro Martinez al 45’+2