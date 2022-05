Udinese-Inter 0-2 al 45′: ancora Perisic! Lautaro Martinez si salva

Termina il primo tempo di Udinese-Inter, sfida valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui alla Dacia Arena, con i nerazzurri avanti di due gol grazie a Ivan Perisic e a Lautaro Martinez, che rimedia subito a un rigore sbagliato.

VANTAGGIO (QUASI) IMMEDIATO – Proprio come a Bologna, anche contro l’Udinese la gara si sblocca fin da subito e ancora una volta, grazie a Ivan Perisic. Al 12′, infatti, Federico Dimarco pennella un calcio di punizione per la testa del croato che non lascia scampo a Silvestri e vale lo 0-1. Un vantaggio che i nerazzurri gestiscono, rischiando però al 30′ di prendere il pareggio: discesa sulla sinistra di Gerard Deulofeu, palla in mezzo dove però è perfetto Federico Dimarco in chiusura per evitare l’1-1.

Inter, primo tempo sul +2: Lautaro Martinez raddoppia

RADDOPPIO NERAZZURRO – Nonostante i ritmi non siano altissimi, l’Inter è efficace in avanti. Lo dimostra l’azione che porta al gol dello 0-2: bella triangolazione con Silvestri che in uscita impedisce a un tocco di Lautaro Martinez di depositarsi in porta, Edin Dzeko cerca di ribadire in rete ma viene abbattuto. Chiffi, dopo un consulto al VAR, concede calcio di rigore. Si presenta Lautaro Martinez sul dischetto che colpisce il palo, la sfera rimpalla su Silvestri e l’argentino può così ribadire in rete di testa il raddoppio. Le due squadre vanno così all’intervallo sul punteggio di 0-2.

UDINESE 0 – 2 INTER

MARCATORI: Perisic (I) al 12′, Lautaro Martinez (I) al 40′

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Rodrigo Becao, 22 Pablo Marì, 2 N. Perez; 16 N. Molina, 5 Arslan, 11 Walace, 37 Pereyra (C), 13 Udogie; 7 Success, 10 Deulofeu.

A disposizione: 20 Padelli, 31 Gasparini; 4 Zeegelaar, 8 Jajalo, 17 Nuytinck, 23 Pussetto, 24 Samardzic, 25 Ballarini, 28 Benkovic, 30 Nestorovski, 93 Soppy.

Allenatore: Gabriele Cioffi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu, 21 Cordaz; 2 Dumfries, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi