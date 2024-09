Udinese, impegno in Coppa Italia: doppio interesse per l’Inter!

L’Udinese, prossima avversaria dell’Inter in Serie A, in settimana sarà impegnata a una sfida importante di Coppa Italia che riguarda due volte i nerazzurri.

IMPEGNO SETTIMANALE – L’Udinese si prepara ad affrontare una settimana intensa, con due appuntamenti cruciali in pochi giorni. Dopo la trasferta contro la Roma, i bianconeri sono già al lavoro per preparare i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro la Salernitana, che si giocheranno mercoledì. La partita sarà particolarmente importante perché la squadra che uscirà vincitrice dal match si qualificherà per gli ottavi di finale, dove affronterà l’Inter, che occupa la stessa parte del tabellone. Nella giornata di oggi, il tecnico Kosta Runjaić ha impostato un programma differenziato per la squadra. I giocatori che hanno accumulato più minuti all’Olimpico hanno seguito una seduta di recupero, mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle.

Doppio interesse per l’Inter, prossimo avversario!

IN CAMPIONATO – Dopo la rifinitura prevista per domani pomeriggio, l’Udinese cercherà di ottenere il passaggio del turno contro la Salernitana prima di rivolgere lo sguardo alla sfida in campionato contro l’Inter, in programma sabato 28 settembre alle 15:00.