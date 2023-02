Udinese di nuovo in campo, Inter nel mirino: due gruppi divisi

Dopo una giornata di riposo in seguito al 2-2 contro il Sassuolo, l’Udinese di Sottil è tornata in campo oggi per iniziare la preparazione in vista della partita contro l’Inter. Squadra divisa in due gruppi nella seduta odierna

DUE GRUPPI – Una giornata di riposo e via, di nuovo in campo. L’Udinese inizia oggi la sua preparazione per la partita di sabato a San Siro contro l’Inter. Dopo un inizio dedicato al possesso palla a ranghi completi, la squadra è stata divisa in due. Un gruppo, ovvero coloro impiegati nella sfida di domenica contro il Sassuolo, ha proseguito con un programma di recupero sul campo. L’altro gruppo ha proseguito con partite a campo ridotto. In programma domani mattina un’altra seduta di allenamento.