Udinese-Atalanta: Gotti rinuncia a Nuytinck, con l’Inter potrebbe esserci

Luca Gotti Udinese

I bianconeri di Luca Gotti preparano Udinese-Atalanta, in programma domani pomeriggio alle ore 15. Sabato, alla Dacia Arena, arriva l’Inter di Antonio Conte. E i friulani dovrebbero recuperare l’olandese Bram Nuytinck

DOPPIO SCOGLIO – Luca Gotti tiene lo sguardo fisso su Udinese-Atalanta, recupero della decima giornata in programma domani alle ore 15. I bianconeri non vincono in casa dal 22 novembre (Udinese-Genoa 1-0) e sabato ospiteranno l’Inter. Per la sfida contro i bergamaschi, Gotti dovrebbe essere costretto a fare a meno di Bram Nuytinck: l’olandese ieri si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe tornare a disposizione proprio per la sfida contro l’Inter. I friulani hanno estremo bisogno di punti salvezza, in questa fase del campionato.