Turpin arbitro di Real Madrid-Inter: due precedenti, uno indimenticabile

Condividi questo articolo

Photo 197322727

Turpin sarà l’arbitro di Real Madrid-Inter, partita della terza giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione francese, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match di Valdebebas.



I PRECEDENTI – Real Madrid-Inter sarà la terza partita per Clément Turpin come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è tremendo, ma non per colpa sua: il 9 agosto 2012 la Dinamo Zagabria si impone 0-2 al Meazza nel preliminare di Europa League. Per fortuna l’Inter ha vinto 0-3 all’andata, e passa il turno, ma la serata di San Siro è gelida nonostante ci sia caldissimo. È indimenticabile invece l’altro, ossia l’unico in Champions League fino a stasera. Nel rientro dei nerazzurri nella massima competizione UEFA c’è lui contro il Tottenham il 18 settembre 2018. Non una direzione perfetta, anche perché a fine partita allunga di un minuto il recupero in maniera più che fiscale. Ma il gol di Matias Vecino in pieno recupero, valso il 2-1, rende quella sfida un grandissimo ricordo. Turpin, prima di Real Madrid-Inter, in questa fase a gironi di Champions League ha già diretto la vittoria per 3-1 della Lazio contro il Borussia Dortmund due settimane fa all’Olimpico.