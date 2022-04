Tudor presenta Inter-Verona: giorno e ora della conferenza stampa

Tudor in vista di Inter-Verona è pronto a presentare la sfida in conferenza stampa, di seguito il comunicato del club. Nello stesso giorno e sempre in conferenza stampaci sarà la presentazione ufficiale di “Hellas Verona Foundation”.

CONFERENZA STAMPA – “Il Verona comunica che giovedì, 7 aprile, a partire dalle ore 15, la sede gialloblù di via Olanda 11, a Verona, ospiterà due momenti significativi dedicati agli organi di informazione, vale a dire la presentazione ufficiale di Hellas Verona Foundation e la conferenza stampa di mister Igor Tudor, in vista di Inter – Hellas Verona, match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22 e in programma sabato, 9 aprile, allo stadio ‘Meazza’ in San Siro, con calcio d’inizio alle ore 18″

Fonte: hellasverona.it