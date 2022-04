Tudor: «Europa? Non ci pensiamo. Mi interessa solo l’Inter»

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Verona contro il Genoa. Il tecnico dei gialloblu ha fatto già riferimento alla sfida di sabato contro l’Inter.

BELLA SFIDA – Queste le parole di Tudor in vista di Inter-Verona di sabato: «Abbiamo parlato tante volte di Europa, ma non facciamo pensieri di classifica. Non portano a nulla. Dobbiamo solo allenarci bene e il resto arriverà di conseguenza. Mi interessa solo pensare alla prossima bella gara di San Siro».