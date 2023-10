Trubin ritrova l’Inter da avversario. Obiettivo estivo (con Musso!): ecco il retroscena – TS

L’Inter in Champions League ritrova il Benfica, ma soprattutto Anatoliy Trubin, ex Shakhtar Donetsk e obiettivo estivo dei nerazzurri. L’edizione odierna di Tuttosport svela un retroscena legato al giovane ucraino, che sarebbe arrivato a Milano da rinforzo e in “coppia” con Juan Musso dell’Atalanta, e no Yann Sommer come si diceva.

IL RETROSCENA – Anatoliy Trubin da obiettivo di mercato ad avversario (ancora una volta) dell’Inter in UEFA Champions League. La dirigenza nerazzurra aveva individuato in lui il possibile erede di Onana. D’altronde il calciatore aveva tutte le caratteristiche ricercate dal club di Viale della Liberazione. Giovane affidabile e di prospettiva, reattivo tra i pali e con i piedi educati. Trubin aveva già stregato i nerazzurri una sera (anzi due) della Champions League del 2020-21, quando a soli 17 anni parò di tutto all’Inter di Antonio Conte. Dopo un lungo tira e molla, il Benfica questa estate è riuscita ad aggiudicarsi il giovane portiere pagando 10 milioni al club ucraino, assicurando il 40% della futura rivendita. Ma c’è un retroscena riguardo l’interessamento dell’Inter. . Fosse arrivato Trubin a Milano infatti, a fargli da chioccia ci sarebbe potuto essere Juan Musso, che avrebbe volentieri lasciato l’Atalanta, e non Yann Sommer, arrivato in nerazzurro per giocare con continuità in vista degli Europei del prossimo anno.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna