Trevisani: «Tifoso Inter? Chiedetegli se è sereno a ogni tiro in porta»

Milan e Inter questa sera si affrontano nel derby valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Un match affascinante tra le due formazioni con Lautaro Martínez che deve tornare a graffiare. Ecco il pensiero di Riccardo Trevisani a Tutticonvocati.

TORO – L‘Inter questa sera alle 21 affronta il Milan in ‘trasferta’ a San Siro. E’ l’andata delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri vogliono dimenticare alla svelta il mese di febbraio nero. Ecco il pensiero di Riccardo Trevisani a Tutticonvocati su tanti aspetti. «Nella condizione in cui è il Milan direi che i rossoneri possono giocare oggi e con il Napoli con serenità. Il Napoli ha già avuto l’Inter al Maradona e nel secondo tempo ha dato l’impressione di non essere nella miglior momento di coraggio. Tra Napoli-Inter e Napoli-Milan c’è di mezzo il gol di Fabian Ruiz. Dove sono i problemi dell’Inter? Psicanalisi è il termine giusto, chiedilo a un tifoso dell’Inter quando prende un tiro in porta, anche centrale. Il problema porta, che dico da tre anni, c’è e questo non dà sicurezza anche agli altri compagni. Un problema è che l’Inter gioca più alta, con Conte si è piazzata 30 metri più indietro e l’Inter non ha più preso gol vincendo sempre. L’altro problema è che Lautaro Martínez si sente parificato agli altri. Andato via Lukaku si aspettava che diventasse lui il faro dell’attacco. Secondo me è cambiato qualcosa: sempre sostituto e rigori tolti sono dei fattori. Tutte le colpe non sono solo di Lautaro, uguale il discorso per de Vrij: le colpe non sono tutte sue se non sa difendere più come una volta».