Trevisani: “Lazio-Inter? Biancocelesti spesso hanno fallito partite cruciali”

Negli studi di “Sky Sport 24”, Riccardo Trevisani ha commentanto la sconfitta in Coppa Italia dei nerazzurri e le prospettive in vista di Lazio-Inter. Il ritorno di Lautaro Martinez, lo smalto di Lukaku e il fattore trasferta tra i temi trattati dal noto telecronista

SCARICHI – L’Inter aveva estremo bisogno di tirare il fiato. Antonio Conte, in attesa del tour de force, ha concesso un giorno di tregua ai nerazzurri, per ricaricare le energie in vista del match contro la Lazio. Riccardo Trevisani, giornalista di “Sky Sport”, ha analizzato così il momento della capolista: «Nella sconfitta col Napoli vedo più meriti dei partenopei che demeriti dei nerazzurri. Ricordiamoci che gli azzurri, sulla singola partita, hanno battuto Liverpool, Lazio e Juventus. L’organico di Gennaro Gattuso è forte. L’Inter aveva diversi elementi non al meglio, come Stefano Sensi e Victor Moses che per motivi diversi devono reintegrarsi. L’Inter non era in versione tradizionale, aveva pochi spazi. Bravo il Napoli a toglierli. Detto questo, in tanti mi sono apparsi sottotono».

ALTERNATIVE – Sulla scelta di Antonio Conte di concedere un giorno di riposo ai suoi: «Credo sappia anche lui che ci sarà l’Europa League e poi Juventus-Inter, in un momento in cui stanno pregando di recuperare il miglior Samir Handanovic. Paradossalmente, i quattro gol col Milan hanno tolto energie. Christian Eriksen? Mi ha sorpreso il fatto che Conte abbia deciso di lasciarlo in panchina ieri. Anche perché con la Lazio credo che il centrocampo sarà lo stesso del derby. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez? Sono perfetti per giocare insieme, in qualsiasi squadra che gioca a due punte. Sono straordinariamente complementari».

ATTESA – Sul big match Lazio-Inter, in programma domenica sera: «Fattore campo avvantaggia i biancocelesti? Rispondo dicendo che l’Inter va meglio in trasferta. Entrambe sono nella condizione migliore per esprimersi al meglio. Va detto, però, che i capitolini hanno sempre deluso quando sono stati chiamati ad appuntamenti importanti».