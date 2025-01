Il treno Inter fa tappa a Lecce a caccia dell’ottava meraviglia! – CdS

Domani l’Inter di Simone Inzaghi sarà ospite al Via del Mare di Lecce, nella partita valida per la ventiduesima giornata di campionato. Si cerca l’ottava vittoria consecutiva fuori da San Siro in campionato.

SETTE DI FILA – Il treno Frecciarossa Inter domani toccherà pure il Salento con orario di arrivo fissato alle 18 allo Stadio Via del Mare di Lecce. I nerazzurri vanno a caccia dell’ottava meraviglia, dell’ottavo successo consecutivo in campionato. La squadra di Simone Inzaghi, reduce da due pesanti vittorie contro Empoli e Sparta Praga, scenderà in Puglia per agguantare l’ennesima vittoria in trasferta. Basti pensare, che l’Inter è in serie positiva in campionato fuori dalle mura amiche di San Siro dal 29 settembre: ossia dalla vittoria di Udine per 3-2. Da quattro mesi l’Inter sa solo vincere in campionato in trasferta, con ben 22 gol segnati e soltanto due incassati.

I numeri stratosferici dell’Inter fuori in casa in campionato: ora Lecce

NUMERI – L’ultimo gol subito dall’Inter in trasferta risale appunto al minuto 83′ da Lorenzo Lucca del 29 settembre. Da lì in avanti, Yann Sommer ha ottenuto 568′ di imbattibilità in trasferta in Serie A giocando contro Roma, Empoli, Verona, Lazio, Cagliari e Venezia. A parte Roma e Venezia, la Beneamata ha sempre realizzato in media tre gol a partita durante questo filotto di partite vinte in trasferta, con picchi di 5 e 6 gol rispettivamente contro il Verona e la Lazio. Insomma, fuori casa, l’Inter è una macchina perfetta. E la speranza, scrive il Corriere dello Sport, è che lo sia anche domani. Intanto, oggi guarderà con un occhio di riguardo Napoli-Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia