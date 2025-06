Torrent (All. Monterrey): «Inter? Lottare! Rispetto ma nessun timore»

L’allenatore del Monterrey Torrent parla ad una settimana dall’esordio contro l’Inter al Mondiale per Club. I messicani saranno i primi avversari dei nerazzurri.

MONDIALE PER CLUB – Il Monterrey fa parte del girone dell’Inter, di River Plate e Urawa Red Diamonds. Il tecnico dei messicani, Domenec Torrent ha parlato così in conferenza stampa della nuova competizione: «È una competizione molto dura. Ci siamo guadagnati l’opportunità di essere lì e l’unica cosa su cui ci siamo concentrati era competere».

L’ESORDIO CONTRO L’INTER – Poi Torrent si è focalizzato sul debutto contro la Beneamata. L’allenatore è ben consapevole della forza degli avversari, ma crede nei suoi giocatori: «Vogliamo competere bene contro l’Inter. Non siamo favoriti, ma siamo i Rayados e lotteremo. Giocheremo un buon calcio. È una bellissima opportunità per noi, in quanto grande club, e non possiamo sprecarla. Abbiamo una squadra fantastica. Non giochiamo contro squadre messicane, ma contro la seconda classificata in Europa (Champions League, ndr) che ha giocatori di altissimo livello».

NESSUNA PAURA – Infine Torrent incita i suoi ragazzi a rispettare tutti ma a non avere paura di nessuno: «Dobbiamo lavorare sodo per massimizzare il massimo potenziale. Sapendo che giochiamo contro grandi squadre, le rispetteremo, non le temeremo. Abbiamo ottimi giocatori che possono decidere le partite».