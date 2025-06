Torrent (All. Monterrey): «Contro l’Inter competitivi fino alla fine!»

Torrent sprona i suoi giocatori del Monterrey a rimanere sempre in partita e combattivi contro l’Inter nella partita di esordio del 18 giugno ore 3 italiane.

COMPETITIVI FINO ALLA FINE – Manca poco per l’esordio al Mondiale per Club dell’Inter, che nella notte tra martedì e mercoledì affronterà il Monterrey. A tal proposito, si è espresso sulla partita l’allenatore della squadra messicana, ossia Domenec Torrent. L’attuale allenatore dei Rayados ha cercato di spiegare la partita che i suoi dovranno fare contro la Beneamata. Quindi non avere timore e resta in partita fino alla fine. Ecco cos’ha detto a Claro Sports: «Con questo tipo di squadre, non puoi andare a combattere con l’Inter. Ci tireremo indietro? Gli lasceremo la palla? No. Ma ci saranno momenti in cui dovrai proteggerti. Quello che voglio è che i nostri giocatori siano competitivi. Che lo siano fino alla fine. Che non si lascino andare se passano in svantaggio. Se passiamo in svantaggio, saranno 90 minuti. Sulla carta, se si scommette, tutti punteranno sull’Inter, ovviamente, per via di ciò che rappresenta il calcio europeo, perché sono un gigante del calcio europeo. Ma sono convinto che avremo le nostre occasioni». Nel Monterrey, figurano giocatori del calibro di Sergio Ramos, Sergio Canales e Jesus Corona, giocatori che hanno avuta una buona carriera (favolosa quello del difensore spagnolo) in Europa.