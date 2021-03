Torino, uomini di Nicola al lavoro verso la sfida all’Inter: seduta tattica

Davide Nicola Torino

Torino-Inter si avvicina. Al Filadelfia prosegue il lavoro dei granata per la sfida agli uomini di Conte. Quest’oggi, l’allenamento diretto dal tecnico granata Nicola, ha previsto una seduta tecnico-tattica

AL LAVORO – “Sessione mattutina per il Torino, al Filadelfia, in vista del match di domenica allo stadio Olimpico Grande Torino contro l’Inter, ventisettesima giornata di serie A TIM. Dopo l’attivazione muscolare in campo, Davide Nicola ha diretto una seduta tecnico-tattica che si è conclusa con una partita a ranghi misti. Il programma di domani prevede una sessione di allenamento”.

