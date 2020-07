Torino, uomini di Longo al lavoro in vista della sfida all’Inter: seduta tecnica

Il Torino si prepara alla sfida con l’Inter, in programma lunedì alle 21;45. Gli uomini di Longo hanno svolto l’allenamento questa mattina. Seduta tattica e partita a ranghi misti. Il report dell’allenamento

REPORT – Il Torino è al lavoro per preparare la sfida all’Inter. Di seguito il report dell’allenamento dei granata: “Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia, in vista della partita di lunedì sera a Milano contro l’Inter. Dopo l’attivazione muscolare Moreno Longo ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica mattutina”.

Fonte: Torinofc.it