Torino, tre assenti a centrocampo in vista della sfida con l’Inter

Torino Logo

Torino, continua l’emergenza in rosa dovuta a infortuni, squalifiche e soprattutto questione legata al Coronavirus (Covid-19) in vista della sfida di campionato contro l’Inter.

LE ASSENZE – Torino e Inter scenderanno in campo domenica 14 marzo alle 15 presso lo Stadio Olimpico di Torino. La squadra allenata da Davide Nicola dovrà fare a meno sicuramente di Rincon squalificato (espulso per doppia ammonizione nel finale di gara contro il Crotone). Ma non finisce qui: grande punto interrogativo sulle condizioni di Baselli e Linetty. I due giocatori, risultati negativi, nei prossimi allenamenti dovranno testare il proprio stato di forma. Difficile immaginare di vederli in campo domenica, considerando i dieci giorni di stop. A disposizione per Davide Nicola dunque, al momento, solo Lukic, Gojak e Mandragora.